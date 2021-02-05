Четверо номинантов поборются за награду, сообщает официальный твиттер лиги.

Одноклубники Зинченко и Ярмоленко, дуэт "канониров", неочевидные герои – АПЛ назвала претендентов на приз игроку месяца

В шорт-лист претендентов попали: главный тренер лондонского Арсенала Микель Артета, наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, коуч лондонского Вест Хэма Дэвид Мойес и рулевой Брайтона Грэм Поттер. Для любого из них эта награда станет первой в сезоне 2020/21.

Голосование за победителя в номинации продлится до вечера 8 февраля. В декабре лучшим был признан менеджер бирмингемской Астон Виллы Дин Смит.

Челси победил Тоттенхэм: "шпоры" бьют антирекорды, крах футбола Моуринью и успешный старт Тухеля