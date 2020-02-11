"Гвардиола мог бы полностью изменить итальянский футбол", – Эллардайс видит Пепа в Ювентусе

Английский специалист Сэм Эллардайс "сватает" наставника Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу в кресло главного тренера Ювентуса.

"Все мы знаем, что итальянский стиль игры – очень негативный, крайне оборонительный. У них чаще всего встречается счет 1:0, и Гвардиола полностью изменит это.

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Куда бы он ни пришел, он везде навязывает свой стиль, и другие пытаются повторять за ним, насколько это возможно. Гвардиола изменит Ювентус и его игру", – цитирует Эллардайса talkSPORT.

Напомним, летом "Старую Синьйору" возглавил Маурицио Сарри. После 23-х туров Серии А Юве расположился на второй строчке, уступая Интеру лишь по дополнительным показателям.

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