Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола оценил свое будущее в английском гранде перед стартом нового сезона АПЛ.

"Хотел бы остаться здесь как можно дольше. Мне нравится в Манчестер Сити, но я должен заслужить возможность остаться. Этот клуб достиг высоких результатов за последнее десятилетие, но мы не должны упасть в грязь лицом и в новом сезоне.

Гвардиола впервые прокомментировал проваленный трансфер Месси в Манчестер Сити

Посмотрим, заслуживаю ли я возможность остаться. Все будет зависеть от результатов команды", – цитирует Гвардиолу Goal.

Напомним, Зинченко и компания начнут свой путь в новом сезоне АПЛ матчем против Вулверхэмптона, который состоится 21 сентября, начало в 22:15.

Хрещений батько Гвардіоли, хард-рок у Західному Мідленді та Дачний елеватор: коротко про новачків АПЛ сезону 2020/21