Гвардиола: Меня могут уволить, если Манчестер Сити не пройдет Реал в Лиге чемпионов

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола признался, что очередная неудача в Лиге чемпионов может стать причиной его преждевременного ухода из английского клуба.

"Мне хочется выиграть Лигу чемпионов. Мечтаю об этом и не могу дождаться подготовки к матчу с Реалом в течение следующих двух недель. Этот процесс будет самым счастливым в моей работе. Если мы не победим, спортивный директор может сказать: "Это плохо, мы хотим выиграть Лигу чемпионов, я вас уволю", – цитирует Гвардиолу Marca.

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Напомним, "горожане" встретятся с Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов. Матчи пройдут 26 февраля и 17 марта. Для Гвардиолы это уже четвертая попытка взять самый престижный клубный трофей с Манчестер Сити. В предыдущие годы "горожане" под руководством испанского специалиста вылетали от Монако, Ливерпуля и Тоттенхэма.

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