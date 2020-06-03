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Гвардиола мечтает возглавить национальную команду

17:59 46 Читати українською
Гвардиола мечтает возглавить национальную команду
Хосеп Гвардиола / Фото Marca

Пере Гвардиола, брат наставника Манчестер Сити, рассказал, где его известный родственник мечтает продолжить карьеру.

"Пеп мечтает когда-нибудь тренировать сборную, но посмотрим, как все будет развиваться.

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Правильный будет момент, получит ли он предложение. Это не повестка сегодняшнего дня", – цитирует Пере Globo Esporte.

Напомним, Гвардиола пришел на тренерский мостик Манчестер Сити в 2016-м, до этого 49-летний испанский специалист возглавлял Баварию и Барселону. После 29-ти туров АПЛ Сити проигрывает Ливерпулю 25 очков.

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Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
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