"Финал Лиги чемпионов? Победа над Реалом стала бы воплощением мечты для сына. Если Манчестер Сити сыграет с Реалом, надеюсь, победа будет за ним.

Манчестер Сити – ПСЖ: онлайн-трансляция ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с участием Зинченко

Пеп – лучший тренер в истории? Слушайте, я его отец, и хвастаться мне не хотелось бы. Йохан Кройфф тоже был очень хорошим специалистом, а вообще, у каждого тренера свои особенности. Я знаю вот что: Пеп не спит перед матчами. Он все анализирует", – цитирует Валенти Гвардиола Marca.

Напомним, Ман Сити в полуфинале ЛЧ соревнуется с ПСЖ, а Реалу противостоит Челси.

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