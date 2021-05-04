Гвардиола мечтает о победе над Реалом в финале Лиги чемпионов, – отец тренера Манчестер Сити
Валенти Гвардиола, отец наставника Манчестер Сити, не стал кичиться успехами своего сына.
"Финал Лиги чемпионов? Победа над Реалом стала бы воплощением мечты для сына. Если Манчестер Сити сыграет с Реалом, надеюсь, победа будет за ним.
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Пеп – лучший тренер в истории? Слушайте, я его отец, и хвастаться мне не хотелось бы. Йохан Кройфф тоже был очень хорошим специалистом, а вообще, у каждого тренера свои особенности. Я знаю вот что: Пеп не спит перед матчами. Он все анализирует", – цитирует Валенти Гвардиола Marca.
Напомним, Ман Сити в полуфинале ЛЧ соревнуется с ПСЖ, а Реалу противостоит Челси.
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