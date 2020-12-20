Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не слишком верит в чемпионство своей команды в текущем сезоне английского первенства.

"Мы далеко. Взгляните на таблицу – к вершине много очков. Ливерпуль набрал хороший ход, забив семь голов Кристал Пэлас на выезде.

Красота Стерлинга в видеообзоре матча Саутгемптон – Манчестер Сити – 0:1

Этот Пэлас, как я видел, очень хорошо играл против Тоттенхэма. Так что Ливерпуль в полном порядке. Я сказал ребятам, чтобы они забыли об этом и не думали о вершине.

Мы девятые в таблице, поэтому на следующей неделе должны попытаться стать восьмыми или седьмыми. Затем зона Лиги Европы, после нее зона Лиги Чемпионов. Если у нас что-нибудь и сложится, значит сложится", – цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Заметим, "горожане" победили Саутгемптон (0:1) и пока располагаются на шестой строчке. Однако, по завершении тура рискуют опуститься аж на девятое место – ближайшим соседям по турнирной таблице еще предстоит сыграть свои матчи.

Арсенал проиграл Эвертону и продолжил черную серию, Ман Сити одолел Саутгемптон, Ливерпуль забил 7 голов Кристал Пэлас