Гвардиола: Манчестер Сити пойдет на все ради победы в АПЛ

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над Фулхэмом (2:0) в 32-м туре АПЛ.

"Первые 15-20 минут мы играли невероятно. Обычно после матчей сборных команде не хватает ритма. В конце матча мы немного устали, но скоро наберем оптимальные кондиции.

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Ливерпулю и Челси пришлось непросто с Фулхэмом. Поэтому мы понимали, что будет сложно. Это был странный матч. Воскресенье 12:30, солнечный день. Это необычно, и поэтому я настолько доволен.

Мы пойдем на все ради победы в АПЛ. Мы не обращаем внимания на разговоры о победе в четырех турнирах. Ливерпуль и Манчестер Сити потрясающе выступают в этом сезоне, оба клуба заслуживают похвалы. Давайте получать удовольствие от этого момента и идти за новой победой", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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Напомним, Манчестер Сити сохраняет шансы выиграть все четыре турнира в текущем сезоне. В феврале команда Гвардиолы завоевала Кубок лиги. Также Манчестер Сити пока не вылетел из Кубка Англии и Лиги чемпионов и продолжает претендовать на победу в АПЛ.