Гвардиола: Манчестер Сити планирует подписать еще одного игрока

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о трансферных планах клуба.

"Личность – это самое главное. Вы должны знать игроков. Мне нравится работать с хорошими людьми. Не люблю сотрудничать с теми, кто не уважает товарищей по команде, тренера или клуб. Конечно, игровые навыки тоже важны, они должны быть на высоте.

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До закрытия трансферного окна мы можем подписать еще одного футболиста. Сейчас игроки стоят очень много. В прошлом году мы потратили много, потому что у нас была старая команда.

Будем рассчитывать на тех, кто уже есть, и, возможно, еще одного игрока", – цитирует Гвардиолу издание Sky Sports.

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