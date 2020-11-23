Центральный защитник Севильи Жюль Кунде подтвердил, что он был близок к переходу в Манчестер Сити.

"У меня был диалог с Хосепом Гвардиолой, мы общались с ним по-испански. Переговоры проходили в телефонном режиме, но это не помешало нам обсудить все принципиальные моменты. Я был согласен перейти в английскую команду, меня все устроило.

Манчестер Юнайтед планирует избавиться от балласта ради победителя ЛЕ – соседи из Сити не смогли его себе позволить

Пеп сообщил, что он может предоставить мне гарантии получения необходимого количества игровых минут. Однако мой трансфер сорвался", – цитирует Кунде Goal.

Ранее сообщалось, что боссы английского гранда готовы были отдать 55 млн евро за 22-летнего француза, но Севилья не захотела отпускать одного из своих лидеров. В прошлом сезоне Ла Лиги Кунде провел 29 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

Трансферний дедлайн: топ-угоди МЮ і Арсенала, три новачки Баварії, провал Барселони – як це було