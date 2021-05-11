Главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола подытожил сезон 2020/21, который стал для его подопечных чемпионским.

Ман Сити стал чемпионом АПЛ за три тура до конца соревнований из-за поражения Манчестер Юнайтед от Лестера (1:2). Пеп сразу отреагировал на очередной трофей.

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"Это был самый сложный титул. Мы навсегда запомним этот сезон из-за того, как трудно нам дался этот триумф", – цитирует Гвардиолу журналист Джек Гохан в своем Twitter.

Заметим, для Зинченко и Ко это третье чемпионство за последних четыре года, а в целом Манчестер Сити седьмой раз выиграл английское первенство. Испанский специалист с "горожанами" завоевал 10 трофеев.

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