"Лионель Месси – игрок Барселоны. Я безумно благодарен Барселоне за то, что она сделала для меня как для игрока в академии, и как для тренера. Я много раз говорил, что хочу, чтобы Лео закончил свою карьеру там.

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Я не знаю, что у него на уме. Мы ставим перед собой только невероятные цели. Ничего не могу сказать о других вопросах", – приводит слова Гвардиолы официальный сайт Манчестер Сити.

Напомним, летом Месси был близок к трансферу именно в Манчестер Сити, однако из-за бешеной клаусулы, прописанной в контракте и неуступчивости уже экс-президента Барселоны Жозепа-Марии Бартомеу, остался в родном клубе.

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