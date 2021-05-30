Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола высказался относительно своего будущего после финала Лиги чемпионов с Челси (0:1).

"Хочу поехать домой к своей семье. Я уже давно с ними не виделся.

Манчестер Сити – Челси – 0:1 – видео гола и обзор матча

После этого я вернусь в Манчестер Сити. И следующие несколько лет это будет лучший клуб мира", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Напомним, в финале Лиги чемпионов Манчестер Сити потерял шанс завоевать заветный трофей, минимально уступив Челси (0:1). Ранее испанский специалист заявлял, что не покинет "горожан" вне зависимости от результата встречи с "синими".

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