После того как Манчестер Сити официально подтвердил, что Кевин де Брюйне покинет команду в конце текущего сезона, наставник "горожан" также сделал эмоциональное заявление. Гвардиола отдал должное бельгийцу и искренне назвал его легендой клуба.

Де Брюйне официально покидает Манчестер Сити после 10 лет в клубе

"Нет нужды рассказывать об успехах Кевина с нами за последние 10 лет – невозможно представить Сити без него. Печальный день, потому что уходит часть нас. Кевин – один из лучших полузащитников в истории АПЛ. Он – великий футболист. Такие игроки вызывают уважение, ведь они отдают много лет своей жизни одной команде", – цитирует трогательное заявление Гвардиолы CityXtra.

Напомним, что Кевин де Брюйне становился чемпионом Англии с Манчестер Сити 6 раз, выиграл 5 Кубков Лиги, 2 Кубка и 3 Суперкубка Англии, а также добыл Лигу чемпионов в сезоне 2022/23.

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