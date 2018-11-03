Гвардиола: Я никогда не просил руководство своих клубов приобрести Месси – он нужен Барселоне

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что хочет, чтобы Лионель Месси остался в Барселоне.

"Когда я начинал работу в Баварии и Манчестер Сити, то ни разу не звал Месси к себе. Я никогда не просил руководство клуба приобрести Месси.

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Я знаю, насколько он важен для Барселоны. Я тысячу раз говорил, что хочу, чтобы он остался в Барселоне. Я действительно хочу этого", – цитирует Хосепа Гвардиолу Goal.com.

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Так тренер Манчестер Сити ответил на информацию издания Еl Mundo о том, что в октябре 2017 горожане хотели приобрести Месси в Барселону за 250 миллионов евро, а аргентинцу предложить контракт в 50 миллионов евро в год.

Напомним, Гвардиола был наставником Месси с 2008 по 2012 год, когда испанец тренировал каталонскую Барселону.