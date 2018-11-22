Гвардиола: Я не читаю книжки, потому что сразу задумываюсь о Ливерпуле и Клоппе

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал, что не может читать из-за Ливерпуля и Юргена Клоппа.

"Я люблю читать, но у меня нет на это времени. Начинаю читать, а потом задумываюсь о Ливерпуле и о Юргене Клоппе и не могу сосредоточиться.

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Люди говорят, что я люблю читать. Я не читаю. У меня хорошая библиотека, и рано или поздно я ее прочитаю, но сейчас у меня нет времени. Однако, когда читаешь поэзию, чувствуешь себя лучше", – цитирует Гвардиолу Liverpool Echo.

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Заметим, что после 12 туров чемпионата Англии Манчестер Сити Гвардиолы возглавляет турнирную таблицу, вторым идет Ливерпуль, отставая от "горожан" на 2 пункта.