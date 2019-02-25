Гвардиола: Я доволен, что выиграл для Манчестер Сити два Кубка лиги подряд впервые в истории

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после победы в финале Кубка английской лиги против Челси (4:3 пен.).

"Конечно, я рад. Мои комплименты Челси, они играли потрясающе. Доволен, что выиграл для клуба два Кубка лиги подряд впервые в истории.

Когда дело доходит до пенальти, характер выходит на первое место. Он у нас был.

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Мы играли против невероятных футболистов. В Челси очень качественный состав. Мы знали, что после последнего результата (6:0 в рамках АПЛ – прим.) нам будет труднее. И это же был финал.

Сравнить манчестерский клуб с каталонским? Я не хочу сравнивать Барселону и Манчестер Сити. То, чего мы добились с Барселоной – уникально. Это новый клуб, новые игроки. Посмотрим, как далеко мы зайдем", – цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, в турнирной таблице АПЛ "горожане" отстают всего на одно очко от лидера гонки Ливерпуля.

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