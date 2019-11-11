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Гвардиола избежит наказания за свое поведение во время матча с Ливерпулем

16:40 40 Читати українською
Гвардиола избежит наказания за свое поведение во время матча с Ливерпулем
Хосеп Гвардиола (слева) / фото из соцсетей

Футбольная ассоциация Англии (FA) не будет выдвигать обвинений наставнику Манчестер Сити Хосепу Гвардиоле за слова судьям после матча 12-го тура АПЛ с Ливерпулем (1:3).

6’ Фабинью
13’ Мохамед Салах
51’ Садио Мане
 
Бернарду Силва 78’
6’ Фабинью
13’ Мохамед Салах
51’ Садио Мане
78’ Бернарду Силва

FA оставит без рассмотрения инцидент о "саркастических" комментариях главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы в адрес арбитра матча с Ливерпулем Майкла Оливера, сообщает Daily Mail.

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После матча наставник "горожан" подошел к судьям, пожал им руки и сказал: "Большое вам спасибо". При этом своим видом Пеп демонстрировал недовольство работой рефери. Гвардиола разозлился из-за двух неназначенных пенальти в ворота Ливерпуля. Как уверяет испанский специалист, защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд дважды сыграл рукой в ​​своей штрафной.

Манчестер Сити занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 25 очков в 12 турах. Ливерпуль возглавляет таблицу Премьер-лиги с 34 очками в активе.

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Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Ливерпуль - Манчестер Сити
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