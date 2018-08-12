Гвардиола: Иногда Менди хочется убить

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола после матча его команды против Арсенала (2: 0) рассказал, что защитник "горожан" Бенджамин Менди оставляет противоречивые впечатления своей игрой.

"Иногда Менди хочется убить, а иногда думаешь: "Вау, игрок у нас есть". Он дает энергию команде. Менди еще есть очень много над чем работать и улучшать.

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Надеюсь, мы сможем его убедить меньше пользоваться социальными сетями", – цитирует Гвардиолу официальный Twitter Манчестер Сити.

Напомним, подопечные Гвардиолы сегодня победили Арсенал в первом туре АПЛ. Бенджамин Менди отдал две голевые передачи.

Арсенал – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча