Гвардиола и Слот уступили сенсации в битве за звание лучшего тренера месяца в АПЛ – он повторил давнее достижение
9 ноября 13:56 - Читати українською
Английская Премьер-лига объявила победителя награды лучшему тренеру и игроку октября.
По итогам октября лучшим тренером чемпионата Англии был признан наставник Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту.
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Португалец стал первым тренером Ноттингем Форест за 27 лет, который получил эту награду. В последний раз ее получал Стюарт Пирс в январе 1997 года.
Под его руководством команда набрала 7 очков в трех матчах и поднялась на третью строчку в турнирной таблице.
Еще один представитель Ноттингем Форест получил награду лучшему игроку месяца. Крис Вуд был признан лучшим в октябре в АПЛ. В трех матчах прошлого месяца он отметился четырьмя голами.
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