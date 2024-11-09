По итогам октября лучшим тренером чемпионата Англии был признан наставник Ноттингем Форест Нуну Эшпириту Санту.

Гвардиола и Слот против двух сенсаций – АПЛ назвала претендентов на звание лучшего тренера октября

Португалец стал первым тренером Ноттингем Форест за 27 лет, который получил эту награду. В последний раз ее получал Стюарт Пирс в январе 1997 года.

Под его руководством команда набрала 7 очков в трех матчах и поднялась на третью строчку в турнирной таблице.

Еще один представитель Ноттингем Форест получил награду лучшему игроку месяца. Крис Вуд был признан лучшим в октябре в АПЛ. В трех матчах прошлого месяца он отметился четырьмя голами.

Taking @NFFC to new heights



Nuno Espirito Santo is your @BarclaysFooty Manager of the Month for October!#PLAwards pic.twitter.com/v2hZtWanDJ — Premier League (@premierleague) November 8, 2024