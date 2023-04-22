Манчестер Сити заинтересован в приглашении 28-летнего хорвата. На трансфере настаивает главный тренер команды Хосеп Гвардиола.

Манчестер Сити готовит Холанду новый контракт – важный пункт отменен из-за Гвардиолы

По информации AS, агенты Ковачича уже прибыли в Лондон, где провели предварительные переговоры с Манчестер Сити. Ожидается, что Челси не будет препятствовать переходу, поскольку ему нужно оптимизировать состав, а за хорвата можно даже получить деньги.

Для "горожан" это также выгодная партия, поскольку летом они, вероятно, потеряют Илкая Гюндогана свободным агентом. Также не исключено, что уйдет Бернарду Силва. В то же время у Ковачича остался лишь год контракта с Челси, поэтому его можно подписать по вполне приемлемой цене.

Элегантным касанием обыграл двоих, остановил Вини, подкатился под Модрича – насыщенные 25 минут Мудрика против Реала