Экс-звезда Шахтера очень ценится в английской Премьер-лиге. Его не отпускают на пенсию.

Фернандиньо в последнее время подписывает краткосрочные контракты с Манчестером Сити, каждый раз оценивая свои физические кондиции. Сейчас бразильцу 36, но Пеп Гвардиола хочет, чтобы капитан остался еще год, сообщает Фабрицио Романо.

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Бывший хавбек Шахтера уже не является основным в команде, но в любой момент готов подстраховать центр поля. Решение о завершении карьеры только в руках Фернандиньо – клуб не будет оказывать давление.

Фернандиньо перешел из Шахтера в Манчестер Сити летом 2013 за 35 миллионов фунтов. Он отыграл за английский клуб почти 400 матчей во всех турнирах.