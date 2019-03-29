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Гвардиола хочет приобрести Дугласа Косту в Манчестер Сити

07:30 175 Читати українською
Гвардиола хочет приобрести Дугласа Косту в Манчестер Сити
Пеп Гвардиола и Дуглас Коста / Соцсети

Вингер Ювентуса Дуглас Коста летом может сменить клуб.

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола лично заинтересован в приобретении вингера Ювентуса Дугласа Косты, сообщает издание Tuttosport. Испанец видит в бывшем игроке Шахтера идеального кандидата для усиления атаки.

Гвардиола договорился с Ювентусом, я могу снова это подтвердить, – журналист

Следует заметить, что на 28-летнего бразильца также претендуют Манчестер Юнайтед и ПСЖ. В текущем сезоне в активе Косты 24 матча за Ювентус, 1 гол и 2 ассиста.

Напомним, бывший вингер Шахтера уже работал под руководством Гвардиолы в течение 2015-2016 годов, когда они оба находились в Баварии.

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Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Трансферы Ювентуса Дуглас Коста Дуглас Коста Манчестер Сити Манчестер Сити Ювентус Ювентус
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