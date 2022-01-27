Гвардиола хочет подписать Дибалу – Манчестер Сити предлагает самую сладкую зарплату
До сих пор неопределенным является будущее Пауло Дибалы в Турине. На лидера "Старой синьоры" появляются все новые претенденты.
Манчестер Сити всерьез заинтересован в подписании игрока сборной Аргентины, сообщает Football Italia.
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Дибале предлагают зарплату в 10 миллионов евро в год, что сейчас является наибольшим предложением среди всех претендентов, включая Ювентус. Главным инициатором подписания Пауло является коуч "горожан" Хосеп Гвардиола. Также интерес к форварду проявляют английские Ливерпуль и Тоттенхэм и итальянский Интер.
Напомним, Пауло Дибала одевает футболку Юве с 2015 года. В текущем сезоне 28-летний аргентинец провел 23 матча, отличился 11 голами и 4 ассистами.
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