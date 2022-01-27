До сих пор неопределенным является будущее Пауло Дибалы в Турине. На лидера "Старой синьоры" появляются все новые претенденты.

Манчестер Сити всерьез заинтересован в подписании игрока сборной Аргентины, сообщает Football Italia .

Дыбала размышляет над будущим в Ювентусе – Ливерпуль уже контактировал с ним

Дибале предлагают зарплату в 10 миллионов евро в год, что сейчас является наибольшим предложением среди всех претендентов, включая Ювентус. Главным инициатором подписания Пауло является коуч "горожан" Хосеп Гвардиола. Также интерес к форварду проявляют английские Ливерпуль и Тоттенхэм и итальянский Интер.

Напомним, Пауло Дибала одевает футболку Юве с 2015 года. В текущем сезоне 28-летний аргентинец провел 23 матча, отличился 11 голами и 4 ассистами.

"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій