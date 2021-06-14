Пеп встретился с президентом Барселоны Жоаном Лапортой, чтобы обсудить возможность трансфера Серхи Роберто и Усмана Дембеле, сообщает AS.

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Отмечается, что наставник Манчестер Сити готов распрощаться с 7 игроками чтобы получить представителей "сине-гранатовых". Среди них – Жоау Канселу, Бернарду Силва, Эмерик Ляпорт и Рахим Стерлинг.

Добавим, что контракты Роберто и Дембеле с Барселоной рассчитаны до 2022 года, после чего игроки могут покинуть клуб в статусе свободных агентов. Испанец в прошлом сезоне провел лишь 20 матчей в составе каталонцев, записав в свой актив гол и 2 ассиста. Дембеле же в 44 поединках отметился 11 голами и 5 результативными передачами.

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