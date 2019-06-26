Гвардиола не хочет быть президентом Барселоны

Испанский специалист рассказал о вероятном возвращении в родной город.

"Я хочу вернуться домой, в Барселону, но не в качестве президента, забудьте об этом. Чтобы занимать такую должность, нужно быть готовым и иметь соответствующие знания, которых у меня нет.

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Я стараюсь быть хорошим тренером, дела идут неплохо, но президентство – это другое. Официальные обеды слишком скучные", – Sport-english цитирует слова 48-летнего тренера во время одного из благотворительных мероприятий в родной Каталонии.

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Напомним, в этом году Хосеп Гвардиола во второй раз подряд выиграл чемпионат Англии с Манчестер Сити.