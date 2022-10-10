Норвежский бомбардир недавно говорил, что перед поединками отец Альф-Ингле готовит ему лазанью. Испанский специалист использовал эти слова для шутки.

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"Мы можем предложить отцу Эрлинга готовить для нас. Если это секрет голов, то я готов убедить председателя правления привести его сюда. Но я думаю, что секрет не один", – цитирует Гвардиолу The Independent .

Напомним, в активе 22-летнего Холанда уже 20 мячей за "горожан" во всех турнирах. Для этого Эрлингу понадобилось всего 13 матчей.