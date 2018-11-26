Гвардиола: Если Манчестер Сити потеряет очки, Ливерпуль выиграет лигу

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола уверен, что высокая конкуренция в АПЛ идет на пользу сильнейшим клубам.

"Я помню сезон-2009/10, когда моя Барселона набрала 99 очков, а Реал Мануэля Пеллегрини – 96 очков. Тогда мадридцы были очень сильные, сезон сложился очень тяжело.

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Это было здорово, мы набрали 99 очков, а в следующем сезоне выиграли требл. Мы показали такой результат, потому что нас вперед толкали конкуренты. Мы знали, что потеря очков привела бы к чемпионству Реала.

Это напоминает ситуацию в теннисе, где Надаль, Федерер и Джокович, конкурируя друг с другом, способствуют прогрессу. Они толкают друг друга вперед. То же самое наблюдается и в футболе, нам нужна конкуренция.

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Игроки Манчестер Сити понимают это. Они знают, насколько силен Ливерпуль. Если мы потеряем очки, Ливерпуль выиграет лигу. То же самое касается Челси, Тоттенхэма и Арсенала", – цитирует Гвардиолу Daily Mail.