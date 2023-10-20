"Я всегда говорил, что должно быть два "Золотых мяча": один для Лео Месси, другой для остальных игроков. В этом году Эрлинг Холанд должен был выиграть, он забил 50 голов, и Манчестер Сити получил требл, но есть еще и Месси...

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Его худший сезон лучше других. Я думаю, что Эрлинг и Месси заслуживают этого. Реально я хочу, чтобы Эрлинг выиграл "Золотой мяч", но Лео выиграл чемпионат мира", – приводит слова Гвардиолы BarcaInfo.

Заметим, что главным претендентом на "Золотой мяч-2023" является Лионель Месси, который вместе с Аргентиной стал чемпионом мира. Главным его конкурентом является Эрлинг Холанд, который стал лучшим голеадором Манчестер Сити в прошлом сезоне с 52 голами, а клуб стал обладателем Лиги чемпионов, АПЛ и Кубка Англии.

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