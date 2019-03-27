Гвардиола договорился с Ювентусом, я могу снова это подтвердить, – журналист

Итальянский журналист Il Giornale Луиджи Гуелпа в интервью Radio CRC снова сообщил о договоренности по контракту Ювентуса и главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

"Гвардиола договорился с Ювентусом. Я говорил это раньше и готов подтвердить это снова. Кроме этого, могу сказать, что Ювентус готовит предложение Наполи по Калиду Кулибали", – сказал Гуелпа.

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Ювентус планирует вскоре попрощаться с Массимилиано Аллегри. Впрочем, по информации источника, не стоит ожидать назначения Гвардиолы на тренерский мостик туринцев ближайшим летом.

К слову, контракт Пепа с Манчестер Сити действует до 2021 года. Отметим, что Хосеп сказал, что ему обидно за Аллегри, когда услышал слухи о своем переходе в Ювентус.

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