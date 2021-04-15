Манчестер Сити впервые квалифицировался в полуфинал ЛЧ под руководством Пепа Гвардиолы (с 5-й попытки). Для самого же испанца это уже 8-й выход в полуфинал в тренерской карьере. Таким образом, 50-летний Хосеп повторил достижение Жозе Моуринью, информирует официальный сайт УЕФА.

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Это рекордный показатель в истории турнира – кроме указанного дуэта, ни один другой тренер не имеет в своем активе столько выходов в топ-4 Лиги чемпионов.

К слову, в полуфинале ЛЧ Манчестер Сити сыграет с ПСЖ. Обладателя другой путевки в финал определят Реал и Челси. Поединки запланированы на 27-28 апреля и 4-5 мая.

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