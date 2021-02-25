Триумф Манчестер Сити над Боруссией М в первом матче 1/8 финала стал знаковым для испанского наставника "горожан".

50-летний Гвардиола выиграл уже 81-й поединок ЛЧ в статусе главного тренера. Столько же у Жозе Моуринью, который возглавляет Тоттенхэм. Испанец имеет большие шансы обойти своего принципиального оппонента уже в марте, поскольку "шпоры" не участвуют в текущем розыгрыше самого престижного клубного турнира Европы.

Боруссия М – Манчестер Сити – 0:2 – видео голов и обзор матча

Пеп и Жозе делят 4-5 места среди тренеров по количеству побед в матчах Лиги чемпионов. Их опережают только сэр Алекс Фергюсон (102 победы), Карло Анчелотти (89) и Арсен Венгер (86), информирует Gracenote Live.

Напомним, Гвардиола работал главным тренером в трех клубах – Барселоне, Баварии и Манчестер Сити. В статусе наставника испанец дважды выиграл Лигу чемпионов с Барсой, а сейчас имеет большие шансы выйти в четвертьфинал после выездной победы 2:0. Поединок Манчестер Сити – Боруссия М состоится 16 марта.

Манчестер Сити уверенно одолел Боруссию М и вплотную приблизился к четвертьфиналу Лиги чемпионов