Появились кадры из нового документального фильма о Манчестере Сити "Снова чемпионы", на которых Гвардиола мотивирует своих подопечных в перерыве матча с Брюгге, поставив в пример Лионеля Месси.

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"Вы знаете, почему Лионель Месси – лучший игрок, которого я когда-либо видел в своей жизни? Он боец, он зверь! Сейчас мы отдаем пас и смотрим. Когда вы отдаете передачу, атакуйте сюда (показывает на штрафную соперника – прим.).

Вы должны забивать голы, ребята! Месси отдает мяч и идет, как машина, он чувствует гол. Вы должны переступить через это и должны оказаться здесь", – эмоционально рассказывал Гвардиола, параллельно показывая это на тактической доске.

Этот поединок завершился разгромной победой для Манчестер Сити – после 2:0 до перерыва "горожане" разбили Брюгге 5:1. Гвардиола поработал с Месси в Барселоне с 2008 по 2012 годы.

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