Гвардиола будет получать в Ювентусе 24 млн евро в год, – СМИ

Стали известны финансовые подробности контракта Пепа Гвардиолы в Ювентусе.

Хосеп Гвардиола станет главным тренером Ювентуса после ухода Массимилиано Аллегри. По информации издания AGI, каталонский тренер будет зарабатывать 24 млн евро в год.

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Ранее отмечалось, что Гвардиола подпишет с Ювентусом 4-летний контракт, а официально об этом объявят 14 июня. Размер компенсации, которую должен получить Манчестер Сити, пока неизвестен, ведь действующий контракт испанца с чемпионами Англии рассчитан еще на 2 года.

Напомним, что Манчестер Сити под руководством Гвардиолы в этом сезоне сделал требл в английских соревнованиях, но в Лиге чемпионов вылетел на стадии 1/4 финала от Тоттенхэма.

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