Сборная Нидерландов надеется пригласить 51-летнего испанца, сообщает The Sun.

Гвардиола установил феноменальное достижение в АПЛ – видеообзор матча Саутгемптон – Манчестер Сити

Правда, это произойдет не раньше лета 2023-го, когда завершается контракт Гвардиолы с Манчестер Сити. Нидерланды хотят видеть во главе сборной прогрессивного топ-тренера, и Пеп считается идеальной кандидатурой. Он сам не раз признавался, что намерен попробовать свои силы на уровне национальных команд.

Напомним, Нидерланды возглавляет Луи ван Гал, контракт которого рассчитан до конца 2022 года.

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