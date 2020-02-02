Гвардиола: Без победы в Лиге чемпионов моя работа в Манчестер Сити будет считаться неудачной

Испанский наставник манкунианцев Хосеп Гвардиола поделился мыслями о важности победы в Лиге чемпионов.

"Конечно, нас будут оценивать не только по нашей игрой, но и по завоеванным трофеям. Это правда. Все очень просто. Прошлый сезон был невероятным, однако некоторые говорили: "Но вы же не выиграли Лигу чемпионов". Знаю, если не завоюю здесь этот трофей, это будет расцениваться как неудача.

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Но мне нравится работать с моими футболистами, которые все еще выигрывают много матчей. Победа определенным образом – это то, что помогает брать титулы. Мы верим, что сможем побеждать таким образом. Посмотрим, что произойдет в будущем", – цитирует 49-летнего испанского специалиста издание Goal.

Напомним, Манчестер Сити идет вторым в чемпионате Англии, однако фактически потерял шансы на победу в Премьер-лиге в борьбе с Ливерпулем. Соответственно, приоритетным турниром для "горожан" становится Лига чемпионов, где за выход в четвертьфинал команда Зинченко сразится с мадридским Реалом.

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