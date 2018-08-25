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Гвардиола: АПЛ сама решит, когда ей потребуется VAR

18:08 22 Читати українською
Гвардиола: АПЛ сама решит, когда ей потребуется VAR
Хосеп Гвардиола / фото: ФК Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча с Вулверхемптоном.

"Это была хорошая игра. Мы пропускали слишком много контратак и ошибались в передачах. Создали достаточно моментов для победы, но и одно очко – тоже хорошо. Мы играем на том же уровне, что и в прошлом сезоне. Очень сложно играть против хорошей команды, защищающейся вдевятером.

Вулверхэмптон – Манчестер Сити – 1: 1 – видео голов и обзор матча

У меня нет жалоб. Во втором тайме у нас было четыре, пять или шесть моментов, но их всегда сложно реализовать. Мы создали много шансов, и это хорошо.

Сегодня мы не выглядели солидно в защите, поэтому позволили им создать некоторые моменты, но в целом наша игра, учитывая силу соперника, была хорошей. Нужно отдать им должное.

Гол Боли рукой? Это не мое дело. Премьер-лига сама решит, когда ей потребуется VAR. Я не рефери", – цитирует Гвардиолу BBC Sport.

Англия3 турМолинью Стэдиум (Вулверхэмптон)

Вулверхэмптон - Манчестер Сити: Суббота 25 августа 2018

Вулверхэмптон
Матч окончен
1 : 1
Манчестер Сити
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Теги
Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Вулверхэмптон - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити
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