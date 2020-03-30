toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Гвардиола анонсировал проблемы с лишним весом в Манчестер Сити после завершения карантина

21:41 72 Читати українською
Гвардиола анонсировал проблемы с лишним весом в Манчестер Сити после завершения карантина
Хосеп Гвардиола / Фото ФК Манчестер Сити

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола обратился к болельщикам.

"Нам не хватает футбола. Нам не хватает жизни, которая была у нас всего несколько дней назад. Сейчас же пришло время слушать ученых, врачей и медсестер.

Манчестер Сити ищет замену Гвардиоле – в поле зрения попал чемпион мира

Вы – моя футбольная семья. Мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше.

Мы вернемся и будем сильнее, лучше, умнее и... немного толще. Оставайтесь дома, будьте в безопасности", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Сити.

На сегодняшний день в Великобритании зафиксировано около 20 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более тысячи из которых летальные.

Симеоне в космосе, Клопп за пределами топ-3, экс-босс Ярмолы имеет больше, чем наставники Юве и ПСЖ – заработки тренеров

blog_ava
Семин близок к отставке из Локомотива – его преемник освободит место для легенды Карпат
12:09
944
Теги
коронавирус Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
22
час
:
6
мин
Польша
21:45
Украина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук