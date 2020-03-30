Гвардиола анонсировал проблемы с лишним весом в Манчестер Сити после завершения карантина

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола обратился к болельщикам.

"Нам не хватает футбола. Нам не хватает жизни, которая была у нас всего несколько дней назад. Сейчас же пришло время слушать ученых, врачей и медсестер.

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Вы – моя футбольная семья. Мы сделаем все, чтобы вы чувствовали себя как можно лучше.

Мы вернемся и будем сильнее, лучше, умнее и... немного толще. Оставайтесь дома, будьте в безопасности", – цитирует Гвардиолу официальный сайт Сити.

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