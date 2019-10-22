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"Гвардиола – сепаратист", – владелец отеля, который принимал Манчестер Сити, рассказал о дружбе с тренером

13:10 156 Читати українською
"Гвардиола – сепаратист", – владелец отеля, который принимал Манчестер Сити, рассказал о дружбе с тренером
Юрий Сапронов и Хосеп Гвардиола / фото из открытых источников

Известный бизнесмен Юрий Сапронов, который является владельцем комплекса Superior Golf & Spa Resort в Харькове, поделился своими впечатлениями от общения с главным тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой.

"Гвардиола – очень глубокий, разносторонний и эрудированный человек. Мы же говорили не только о футболе. Он отлично играет в шахматы, разбирается в вине, рассуждает о климате и геополитике. Это плохое слово, но Хосеп – сепаратист. Он так и говорит: "Я – каталонец".

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Мы обсуждали ситуацию в Украине. Он спрашивал, как все на самом деле на Донбассе, гражданская ли это война. Я ответил: "Нет, там российские войска". Он слушал, но никак не комментировал. Это было в прошлом году", – цитирует Сапронова ua.tribuna.com.

Напомним, Superior Golf & Spa Resort – комплекс, в котором обычно живет сборная Украины перед матчами в Харькове, а также соперники донецкого Шахтера в Лиге чемпионов.

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Англия Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Юрий Сапронов
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