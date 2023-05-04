Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола считает, что "канонирам" не нужно расстраиваться, если они потеряют чемпионство.

"Арсенал уже квалифицировался в Лигу чемпионов впервые за 7 лет. Возможно, настроение у них немного испорчено после потери лидерства в АПЛ. Но через семь лет они выиграли самый важный для клуба титул в сезоне – вышли в Лигу чемпионов.

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С финансовой точки зрения это престижно, это новые трансферы. По многим причинам это важнейший титул, и он у Арсенала уже есть. Да, они проиграли Манчестер Сити, им грустно, но я почти уверен, что они должны быть очень счастливы, потому что добились невероятного результата", – прокомментировал Гвардиол.

Напомним, что Арсенал в последний раз выступал в Лиге чемпионов в сезоне 2016/17. "Канониры" дошли до стадии 1/8 финала, где проиграли Баварии с общим счетом 2:10.

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