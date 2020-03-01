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Гвардиола – о возможности добыть первый трофей в сезоне: Я бы предпочел победу в АПЛ, а не Кубке Лиги

12:06 59 Читати українською
Гвардиола – о возможности добыть первый трофей в сезоне: Я бы предпочел победу в АПЛ, а не Кубке Лиги
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал об амбициях команды в финале Кубка английской лиги против Астон Виллы.

 

"Кубок лиги – не то же самое, что АПЛ, и я бы предпочел победу в чемпионате. Но это все же хороший турнир. Я помню нашу первую игру в Престоне, когда мы выпустили молодых Гарсию и Харвуда-Беллиса. Они играли ради победы.

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Это то, что мне нравится в моей команде, это происходит постоянно. Нет ни одного оппонента, который мог бы сказать, что они столкнулись с одной из моих команд, Манчестер Сити, Баварией или Барселоной, и мы не пытались победить. Требуется мужество и храбрость, чтобы пытаться побеждать все время. Иногда мы должны защищаться больше или играть через лонгболлы, но это только потому, что мы играем против сильного соперника, а не потому, что просто так хотим", – цитирует Гвардиолу Guardian.

Напомним, финал Кубка английской лиги между Манчестер Сити и Астон Виллой состоится сегодня (1 марта), начало в 18:30.

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Теги
Англия Кубок английской лиги 2019/20 Астон Вилла - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Кубок английской лиги
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