Гвардиола – о травме Сане: Обычно восстановление после таких повреждений длится 6-7 месяцев

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился информацией о травме Лероя Сане.

"Травма Сане – ужасная новость. Я не знаю, сколько он пропустит. Обычно подобные травмы - это шесть-семь месяцев восстановления", – поделился Гвардиола в комментарии BBC.

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Отметим, этим летом Сане активно сватали в мюнхенскую Баварию, но теперь этот трансфер под огромным вопросом.

Напомним, что Сане перешел в Манчестер Сити летом 2016 из Шальке суммы в 50,5 млн евро. В прошлом сезоне на клубном уровне немец принял участие в 47 матчах, отметившись 16 забитыми мячами и 18 результативными передачами.

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