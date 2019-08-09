toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Гвардиола – о травме Сане: Обычно восстановление после таких повреждений длится 6-7 месяцев

19:42 41 Читати українською
Гвардиола – о травме Сане: Обычно восстановление после таких повреждений длится 6-7 месяцев
Лерой Сане / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился информацией о травме Лероя Сане.

"Травма Сане – ужасная новость. Я не знаю, сколько он пропустит. Обычно подобные травмы - это шесть-семь месяцев восстановления", – поделился Гвардиола в комментарии BBC.

Сане получил серьезную травму и вынужден перенести операцию

Отметим, этим летом Сане активно сватали в мюнхенскую Баварию, но теперь этот трансфер под огромным вопросом.

Напомним, что Сане перешел в Манчестер Сити летом 2016 из Шальке суммы в 50,5 млн евро. В прошлом сезоне на клубном уровне немец принял участие в 47 матчах, отметившись 16 забитыми мячами и 18 результативными передачами.

Ливерпуль – Ман Сити: Салах изводит Зинченко, но украинец смеется последним и берет Суперкубок Англии в сказочном матче

blog_ava
Украинский голкипер прокомментировал свой переход в Эйбар
11:03
545
Теги
Англия Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Лерой Сане Лерой Сане
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
19
мин
Ливерпуль
22:00
Норвич
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук