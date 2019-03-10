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Гвардиола – о слухах относительно договоренности с Ювентусом: Мне обидно за Аллегри

06:00 34 Читати українською
Гвардиола – о слухах относительно договоренности с Ювентусом: Мне обидно за Аллегри
Пеп Гвардиола и Массимилиано Аллегри / Фото AP

Наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола прокомментировал информацию об устной договоренности с Ювентусом.

"Мне обидно за Массимилиано Аллегри. У меня еще два года по контракту с Манчестер Сити. Я никуда не уйду, если только меня не уволят. В ближайшие два сезона я в Ювентус не перейду", – цитирует Гвардиолу BBC.

Окружение Гвардиолы опровергло информацию о договоренности Пепа с Ювентусом

Напомним, недавно появилась информация, что наставник Манчестер Сити близок к переходу в Ювентус и уже досиг устной договоренности с руководством итальянского клуба.

К слову, в последнем матче АПЛ подопечные Гвардиолы одолели Уотфорд со счетом 3:1 благодаря хет-трику Рахима Стерлинга.

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