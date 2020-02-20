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Гвардиола – о словах Бартомеу: Советую Барселоне не высказываться слишком громко

16:29 88 Читати українською
Гвардиола – о словах Бартомеу: Советую Барселоне не высказываться слишком громко
Манчестер Сити / Твиттер Манчестер Сити

Испанский наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола, который в свое время возглавлял Барселону, ответил президенту "сине-гранатовых" Хосеп-Мария Бартомеу на высказывание относительно отстранения английского клуба от еврокубков.

"Если в Барселоне довольны тем, что Манчестер Сити отстранили и оштрафовали, то я бы сказал Бартомеу следующее: давайте обжаловать решение. Мы считаем, что правы, и собираемся подать апелляцию. Но мой совет Барселоне следующий – не высказываться слишком громко, потому что все бывают в разных ситуациях.

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Мы намерены подать апелляцию и, надеюсь, в будущем, мы сможем сыграть с Барселоной в Лиге чемпионов", – цитирует Гвардиолу издание Sky Sports.

Напомним, ранее президент "блаугранас" Хосеп-Мария Бартомеу поблагодарил УЕФА за соответствие принципам финансового фэйр-плей и "фантастически проделанную работу" в рамках расследования и назначения наказания Манчестер Сити.

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Англия Барселона Барселона Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Хосеп-Мария Бартомеу Манчестер Сити Манчестер Сити
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