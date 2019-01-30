Гвардиола – о сенсационном поражении Манчестер Сити: Я люблю своих игроков

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола попытался подобрать слова после поражения в 24-м туре АПЛ от Ньюкасла (1:2).

"Я люблю своих игроков. Благодаря им я заработал в Англии авторитет и репутацию. Постараюсь им помочь. Знаю, как им сейчас – и я рядом с ними. У меня невероятная команда, невероятные игроки.

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Иногда все идет по плану, иногда – нет. До этого мы выиграли восемь матчей подряд и забили 30 безответных голов.

Сегодня мы играли медленно, не хватало самоотдачи. Пропустили с первого же удара, затем – с пенальти. Но все равно – поздравляю Ньюкасл.

Мы провели не лучший матч. Мы проигрывали подборы, были недостаточно агрессивны, поэтому не смогли победить", – цитирует Гвардиолу издание ВВС.

После 24-х туров Сити проигрывает Ливерпулю 4 очка, но мерсисайдцы еще не сыграли свой матч против Лестера.

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