"Три года подряд Манчестер Сити выходит в полуфинал Лиги чемпионов. Мы много боролись в первом тайме. У них был один или два шанса до пенальти, но мы хорошо оборонялись.

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Второй тайм был намного, намного лучше. Я знаю стадион Баварии, как они могут верить и как они оказывают давление. Мы очень хорошо защищались в штрафной площадке. Думаю, именно здесь мы прибавили больше всего по сравнению с прошлым сезоном", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

Напомним, по итогам двух матчей Манчестер Сити прошел Баварию (4:1) и в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с Реалом.

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