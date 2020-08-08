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Гвардиола – о победе над Реалом: Манчестер Сити здесь, чтобы выиграть Лигу чемпионов

08:25 - Читати українською
Гвардиола – о победе над Реалом: Манчестер Сити здесь, чтобы выиграть Лигу чемпионов
Хосеп Гвардиола / Getty images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился эмоциями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с Реалом (2:1).

9’ Рахим Стерлинг
68’ Габриэл Жезус
 
Карим Бензема 28’
9’ Рахим Стерлинг
28’ Карим Бензема
68’ Габриэл Жезус

"Мы создали множество моментов и дважды забили благодаря их ошибкам. Мы заставляли их идти вперед, атаковать, но это очень непросто делать против нашей команды.

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Мы выиграли у Реала оба матча. Это важно. Ведь мы здесь, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Пока мы сделали лишь один шаг. Если решим, что этого достаточно, то покажем свою слабость. Если намерены побеждать, то надо побеждать грандов. Считаю, что Габриэл Жезус был лучшим игроком двух этих матчей. Он забил в Мадриде, заработал пенальти, а сегодня забил и отдал передачу. Он сыграл ключевую роль в нашей победе.

Я говорил со скаутами нашего клуба о Лионе, и они советовали мне быть бдительным. У нас восемь дней на подготовку. Сейчас порадуемся этому успеху и потом начнем думать о Лионе", – цитирует Гвардиолу официальный сайт УЕФА.

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Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Хосеп Гвардиола
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