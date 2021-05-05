"Эта победа – для всех нас и для всего клуба. Я невероятно горд, мои первые мысли были об игроках, которые не вышли на поле в этом матче. Все они заслуживали сыграть, каждый внес свой вклад, и пришло время насладиться успехом. Мы должны выиграть чемпионат и получить 2-3 недели на подготовку к финалу.

Манчестер Сити – ПСЖ – 2:0 – видео голов и обзор матча

У ПСЖ было много игроков в середине поля, и нам приходилось трудно из-за прессинга в первой половине. После перерыва мы изменили свою игру, стали чаще подбирать мяч и в целом действовали намного лучше. 4:1 по сумме двух матчей против команды, которая выбила Барселону и Баварию – это много для нас значит.

Они ежегодно выигрывают свою лигу, они созданы для побед и бились до конца. Люди думают, что попасть в финал легко. Выход туда придал смысл всей нашей работе на протяжении последних 4-5 лет.

Ежедневно эти ребята работали на постоянном уровне, и это впечатляет. Можно вылететь из-за пустяков. Манчестер Ютайтед выиграл Лигу чемпионов потому, что Джон Терри поскользнулся, а также победил на последних минутах Баварию. Реал выиграл в финале у Атлетико благодаря голу на 93-й минуте. В этом турнире очень сложно победить, и звезды на небе точно имеют к этому какое-то отношение", – цитирует Гвардиолу ВВС.

Напомним, в матче 1/2 финала Лиги чемпионов Манчестер Сити дома одолел ПСЖ (2:0) и вышел в финал турнира. Первый поединок в Париже завершился со счетом 2:1 в пользу "горожан".

Манчестер Сити вышел в финал Лиги чемпионов, уверенно переиграв ПСЖ – Зинченко принял участие в двух голах