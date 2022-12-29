"Калвин Филлипс? У него сейчас идеальное тело – такое сексуальное. В первой части сезона он не оперировался, чтобы поехать на чемпионат мира – и сделал все, чтобы попасть на турнир.

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Дело не только в том, чтобы быть в форме, а в том, чтобы понимать, что команда хочет делать, командные движения и так далее. Это означает как можно скорее вернуться, потому что Родри не может играть все игры. Но я счастлив, что вчера, например, Калвин очень хорошо тренировался, и рано или поздно он вернется", – цитирует Гвардиолу Daily Mail.

Напомним, хавбек, за которого летом Сити заплатил почти 50 миллионов евро, провел всего 4 неполных матча за команду, а остальное время пропустил из-за травмы. На ЧМ-2022 Филлипс наиграл 40 минут за сборную Англии, а после Мундиаля Гвардиола отстранил его от тренировок из-за лишнего веса.

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