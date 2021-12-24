Менеджер Манчестер Сити Пеп Гвардиола высказался о возможности забастовки игроков из-за опасений относительно их здоровья в результате насыщенного графика и вспышки Covid-19.

В начале этой недели капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон признался BBC Sport: он озабочен тем, что никто не воспринимает здоровье игроков всерьез.

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Клубы Премьер-лиги решили провести праздничные матчи в понедельник, несмотря на рост количества случаев Covid-19.

В свою очередь Гвардиола подтвердил, что забастовка может быть единственным способом вынудить руководство АПЛ прислушаться.

Но на вопрос о том, может ли все дойти до такой ситуации, он добавил: "Нет, я так не думаю, потому что мы хотим играть. Мы будем продолжать делать людей счастливыми, выходя на стадион 26, 27, 29, 31 и 1, и играть, потому что мы любим свою работу".

Напомним, два матча, которые планировались на 26 декабря, Ливерпуль – Лидс и Вулвз – Уотфорд, были перенесены.

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